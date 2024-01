Michelle Vanisacker wint tennistornooi voor eigen volk in Ieper

Het kersttornooi bij TP Yper leverde enkele winnaars van eigen club op. Een van hen was Michelle Vanisacker (14) bij dames 3. De komende maanden wil ze zich doelgericht voorbereiden om een stap hoger te zetten naar de dames 2-categorie.

Michelle woont in de Diksmuidestraat en ze gaat naar het Atheneum in Ieper. Daar volgt ze het derde middelbaar Sportwetenschappen optie Tennis. “Op mijn derde begon ik bij TP Yper”, vertelt ze. “Vroeger combineerde ik dat met gymnastiek en atletiek, maar nu ligt mijn volledige focus op tennis. Ik train drie keer per week na de schooluren en via het OCT@School-project is er nog een extra blok tijdens de schooluren. Mijn trainers zijn Yannick Ostyn en Julie Vereecke.”

Tijdens de kerstvakantie nam ze deel aan het tornooi van TP Yper. “Ik was gebrand op een goeie start van het seizoen. Vorige zomer haalde ik niet mijn gewenste niveau. Met zeven gewonnen wedstrijden in deze eerste tornooiperiode ben ik dan ook heel tevreden”, aldus Michelle.

Extra boost

“Enkel in de finale In Brughia moest ik de duimen leggen tegen Julie Vuylsteke. De tornooiwinst in Ieper geeft me, voor zover dit nodig was, alvast nog een extra boost om stevig te trainen. In de finale won ik met 6-1 en 6-1.”

“Het was nochtans niet zo makkelijk dan de score doet vermoeden. Ik hoop dit seizoen verder goed te presteren in dames 3 en de interclub om dan hopelijk volgend seizoen klaar te zijn om in dames 2 te kunnen meedraaien. Hiervoor zal ik de komende maanden doelgericht trachten te trainen aan de werkpunten. Mijn volleys kunnen nog beter. Het mentale aspect en de forehand zijn enkele troeven.”

Dubbelen met papa

Michelle kreeg de tennismicrobe mee van haar vader. “Mijn papa Björn heeft enkele jaren getennist. Hij was ook een voetballer, maar zit nu vooral op de koersfiets. Ik denk dat we binnenkort een dubbeltornooi samen zullen spelen”, aldus Michelle, die naast tennis ook naar de Chiro in Zillebeke gaat en graag gaat snowboarden. “Ik volg ook het proftennis op de voet. Vroeger was ik grote Nadal-fan. Nu volg ik Ben Shelton op de voet.”

