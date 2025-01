Luna Gryp wint dubbelspel op de Australian Open

Rolstoeltennisster Luna Gryp uit Zedelgem (ITF 2) heeft vrijdag samen met de Braziliaanse Vitoria Miranda (ITF 1) de finale van het dubbelspel op het juniorentoernooi van de Australian Open in Melbourne gewonnen. Het is de eerste keer dat de Australian Open een juniorentornooi voor rolstoeltennissers organiseert.

Luna en Vitoria versloegen de Amerikaanse Sabina Czauz (ITF3) en de Letse Ailina Mosko (ITF4) vlot in twee sets: 6/1 en 6/1. De wedstrijd duurde 51 minuten.

Opvallend is dat Luna, die wordt begeleid door Oostendenaar Vincent Denoo, in het enkelspel in Melbourne in de groepsfase verloor van diezelfde Vitoria Miranda. Ze eindigde uiteindelijk als derde in haar groep met één overwinning en twee nederlagen.

Luna werd in 2008 geboren met Osteogenesis Imperfecta of broze botten. Sedert haar geboorte had ze al tientallen botbreuken. Meestal dijbenen. In 2018 gleed ze uit en brak hierbij een heup. Sindsdien speelt ze rolstoeltennis, met in 2022 haar eerste Grand Slam. Vorig jaar werd ze in eigen land de jongste Belgische kampioen bij de volwassen dames. Een groot doel is dat zij zich wil kwalificeren voor de Paralympische Spelen in Los Angeles. (ACR)