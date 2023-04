Luna Gryp is wereldtop in rolstoeltennis: “In september hoop ik aan de US Open mee te doen”

Luna Gryp is 1 meter 40, 14 jaar en behoort bij de junioren tot de wereldtop in het rolstoeltennis. Als nummer twee op de ITF-ranking speelde ze het voorbije paasweekend zowel de finale in enkel als dubbel op de Knokke Zoute Junior Roller Open.

Op het internationaal toernooi in sporthal Laguna nam Luna Gryp voor de derde keer deel. Vorig jaar won ze de finale enkel, dit keer moest ze haar meerdere erkennen in de Franse Ksenia Chasteau waarvan ze nadien samen met de Zweedse Emma Gjerseth ook de dubbelfinale verloor.

Luna komt uit Veldegem en lijdt aan Osteogenesis imperfecta, een zeldzame aangeboren aandoening waardoor het bindweefsel niet goed aangemaakt wordt. Daardoor zijn haar botten zwakker en is ze gevoelig voor breuken. “In navolging van mijn broer en mama begon ik met tennis bij de validen”, vertelt ze. “Op mijn negende had ik al zoveel breuken gehad en ben ik met rolstoeldansen en rolstoeltennis gestart. De liefde voor het tennis bleef. Ondertussen speel ik het nu vier jaar in een rolstoel.”

“Het is nu aan mij om bij de top acht van de wereld te staan”

Ivan Kindt uit Oostrozebeke, zelf een rolstoeltennisser, heeft Luna gelanceerd en gaf haar bijvoorbeeld aan hoe ze tijdens het spel moest rijden. Op een bepaald moment deed Luna het zo goed dat Ivan haar niet veel meer kon bijbrengen. En zo kwam ze bij Vincent Denoo, iemand die bij de Ostend Tennis Club het rolstoeltennis onder de knie heeft. Luna nam van dan af Lizzy De Greef als haar grote voorbeeld. Het eerste jaar zat ze ook vaak tegenover haar aan het net.

De voorbije jaren nam Luna reeds aan diverse toernooien deel: een ITF-toernooi in Bolton, vorig jaar was dat in Nottingham en Rijsel en begin dit jaar nam ze met succes deel aan de Cruyff Foundation Junior Masters, de onofficiële wereldkampioenschappen voor junioren in Frankrijk. In mei gaan Luna Gryp en Alexander Lantermann, die als tweede Belg in Knokke in actie kwam, ons land vertegenwoordigen op de World Team Cup in Portugal. Het wordt voor hen de eerste keer dat ze zo’n mooi toernooi zullen doen.

ITF-ranking

“Voorlopig sta ik op twee in de ITF-ranking. Uiteraard hoop ik om ooit eens op de eerste plaats te staan. Dit betekent veel toernooien spelen, ook buiten Europa, en die ook proberen te winnen.” In september hoopt Luna ook te kunnen deelnemen aan de US Open. “Daar kijk ik echt naar uit. Het is nu aan mij om hiervoor bij de top acht van de wereld te staan, en mijn ouders te overtuigen om het gefinancierd te krijgen, want sponsoring vinden blijft moeilijk.”

