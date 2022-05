Lucky loser Kimmer Coppejans geraakt niet voorbij eerste ronde

Kimmer Coppejans (ATP 267) heeft zich dinsdag niet kunnen plaatsen voor de tweede ronde (achtste finales) van het Challengertoernooi in het Franse Bordeaux (gravel/134.920 euro).

Coppejans verloor in de eerste ronde tegen de Australiër Alexei Popyrin (ATP 127) in twee sets: 7-6 (7/4) en 6-3. De wedstrijd nam 1 uur en 46 minuten in beslag.

De 28-jarige Coppejans is de enige Belg die in Bordeaux in actie komt. Hij verloor maandag in de tweede en laatste kwalificatieronde in twee sets (6-2 en 6-4) tegen thuisspeler Calvin Hemery (ATP 336), maar werd als ‘lucky loser’ opgevist voor de hoofdtabel.