Loïc Carlier wil aan de hand van een app tennis beter maken: “Steeds meer jongeren die aan competitie doen”

Loïc Carlier komt uit een sportieve familie en werd onlangs de grote winnaar van de eerste editie van Jonge Leeuwen. Hij fungeert bij Ostend Tennis Club als hoofdtrainer en speelde vorig weekend een finale in nationale interclub. “Sport heeft mij gevormd als persoon. Gedisciplineerd trek ik mijn levensstijl door.”

Jonge Leeuwen is een project dat jonge sportondernemers bekroont voor hun ideeën om maatschappelijke uitdagingen van de Vlaamse sportclubs aan te pakken. Loïc Carlier ontwikkelde dankzij de steun van Tennis Vlaanderen een digitale coach waarmee jongeren ook thuis kunnen trainen als ze niet op de club aanwezig zijn. “Het is een ambitieus project. Een app ontwikkelen die door zeer veel jeugd zou moeten gebruikt worden”, vindt de laureaat. “We zijn nu bezig met een marktonderzoek. We gaan dat afwachten en zien wat de noden bij de mensen zijn, om dan stap per stap te definiëren wat er in de app moet en hoe die er moet uitzien. We hebben geen termijn gezet op de release. Het moet in de eerste plaats vooral goed zijn.”

Ostend Tennis Club biedt tennis aan met een grote T staat er op de website. Loïc Carlier heeft er alvast een tweede thuis. Hij begon er op jonge leeftijd te tennissen, zat in het jeugdbestuur, hielp mee met de organisatie van evenementen en heeft een goede band met voorzitter Manu Beuselinck en is er nu hoofdtrainer.

“We zijn bezig met een meer competitiegericht project op poten te zetten. Veel meer jeugd, een brede basis en we merken echt wel een verschil. De laatste twee jaar hebben we steeds meer jongeren die aan competitie doen en dat geeft voldoening”, klinkt Loïc. Hij biedt daarnaast acht uur per week tennis aan, aan de jeugd in de school Pagaus- Athena in Oostende.

Tennisverslaafd

Er wordt binnen de Ostend Tennis Academy gestart met zeer veel jonge tennissers, vanaf 4 tot en met 7 jaar. In competitie volgt dan een piramide met heel wat jongeren in de lagere reeksen. In de hogere reeksen volgt de happy few, de meer getalenteerde tennissers. Tot 45 uur les per week begeleidt Loïc hen, alsook aan de recreatieve jeugd en volwassenen. “We hebben een zeer goed seizoen achter de rug, sportief en fairplay. Met onder andere veertig toernooizeges staan we momenteel zeventiende op de Vlaamse ranking. We zien in Oostende een stijging van de competitief spelende jeugd, wat voor ons een doelstelling was. Daarnaast gaan we wellicht ook stijgen in het jeugdlabel. We hebben nu zilver. Onze ambitie was om binnen twee à drie jaar naar goud te gaan. Die kans zit er nu reeds in. Naast de toernooibegeleiding bieden we ook recreatieve stages aan. Die slaan aan en van daaruit creëren we die brede basis, om hen op een speelse leuke manier te leren tennissen.”

Ik ben een tennisser die niet echt past in het systeem van padel

Ostend Tennis Club biedt een zeer groot aanbod tennis en padel aan, met gravelvelden, all weather courts en een indoor. Er is tevens een G-werking voor rolstoeltennissers of leden met een verstandelijke beperking. Loïc Carlier blijft in een padeltijdperk met nu twaalf terreinen op de site in Oostende de voorkeur geven aan tennis. “Ik ben tennisverslaafd en ben er elke dag mee bezig. Ik ben een tennisser die niet echt past in het systeem van padel. Het gaat mij niet af.”

Topspin

Loïc heeft als tennisser in dubbel 90 punten, in enkel hebben ze hem doen zakken naar 85 punten. “Er is weinig tijd om aan competitie te doen. Wel in interclub. Zo speelden we zondag de finale van België in vierde nationale tegen het hoger aangeschreven Tenkie TC uit Hasselt. We verloren met 2/7. Het was toch een unieke ervaring. Onze ploeg bestond uit drie trainers, twee leerlingen en Bruggeling Lucas Bogaert als een goede kameraad, met als eerste doelstelling onze poule te winnen. We werden tweede na Tenkie. Van dan af bekeken we het ontmoeting per ontmoeting. We hadden een goede loting. Willem De Jonckheere was als eerste man de eerste twee weekends met vakantie, maar het is gelukt. Zondag stonden we op ons sterkst, maar de Limburgers waren zoals verwacht als de grootmacht beter.”

Loïc opereert als tennisser vaak vanaf de baseline. Aan het net zal je hem niet zo vaak zien spelen. Fysiek staat hij er wel. “Ik kaats heel veel ballen terug. Mijn wapen is vooral mijn topspinopslag en mijn forehand. Daarmee scoor ik de meeste punten. Ik creëer heel vaak voor mezelf mijn forehand en mijn backhand is even defensief, maar wel vast. Je gaat mij niet zozeer dropshots en slicen zien spelen. Ik tennis als een rechtshandige vooral heel basic, met diepe ballen. Ik blijf steeds hard werken voor mijn punten.”

OTC telt twaalf tennisterreinen. Aan de voorzijde van het clubhuis, waar het centercourt gelegen was, komt binnenkort een jeugdopleidingsveld.

“Voor onze tennisschool is dit aardig meegenomen, zodat we daar veel veldjes voor de kids kunnen maken om daar ook onze lessen te laten plaatsvinden. Eens mijn studies afgerond zijn, zal er ook veel meer tijd vrijkomen om ook zelf te trainen en aan toernooien mee te doen. Ik wil mij dan nog eens inzetten om naar de 100 of de 105 punten te gaan.” (ACR)