Lauren Seye (TC Brughia) wint in enkel en dubbel in Dublin

Lauren Seye (16) van TC Brughia in Sint-Kruis Brugge heeft in Dublin in de ITF World Tennis Tour het J60-tornooi gewonnen, zowel in het enkel als in het dubbelspel.

De jonge tennisster werd op het internationaal tornooi in Ierland begeleid door Jelle Vanhee. Lauren, tweede reekshoofd, won de finale van het enkelspel tegen een andere Belgische deelneemster, de 15-jarige Anastasia Huijsegoms.

Nadat ze de eerste set verloor met 3/6 won Lauren de tweede en derde set met 6/0 en 6/2. Seye had eerder op het tornooi Sophie O’ Hanlon (Ierland), Sophia Kovacheva (Groot-Brittannië), Liv Boulard (Frankrijk) en Kiara Zabkova (Slovakije) uitgeschakeld.

Dubbelspel

Lauren Seye toonde zich nadien ook het sterkst in het dubbelspel. Dit keer samen met Anastasia Huijsegoms. Zij versloegen een Brits duo. Seye, momenteel op plaats 649 op de ITF-ranglijst, won eerder dit jaar in enkel in januari het J30-tornooi in Heiveld en de week erna een gelijkaardig tornooi in Gent. (ACR)