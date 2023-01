Lauren Seye (TC Brughia) grijpt eerste internationale ITF-junior titel

Het ITF-juniortornooi van Heiveld in Sint-Katelijne-Waver (J30) werd de voorbije week bij de meisjes een succes voor onze landgenoten. Lauren Seye (ITF junior 984) schreef er zelfs voor het eerst een internationale ITF-titel in het enkelspel op haar naam. Seye, lid van TC Brughia in Sint-Kruis Brugge werd op het tornooi begeleid door Jelle Vanhee. Ze versloeg in de finale de Duitse Mariella Thamm (ITF junior 1.929) met 6/3 en 6/1. Eerder schakelde Lauren ook al een Zwitserse, een Roemeense, de Belgische Ely Cordonnier en een Chinese uit.

Seye stond met de Duitse Lea von Kozierowski (ITF junior 1.320) ook in de finale van het dubbelspel, maar die kroon moest ze met 3/6, 6/3 en 12/10 aan haar landgenoten Zita Berckmans en Nanou Thys laten. Lauren is duidelijk op dreef. Begin deze maand schreef ze ook het Lotto Belgian Circuit-tornooi van TC Park Ronse op haar naam.

De Brugse Jeline Vandromme (ITF junior 331), een clubgenote van Seye, veroverde samen met de Duitse Amelie Justine Hejtmanek (ITF junior 442) de dubbeltitel op het ITF-juniortornooi van Glasgow (J100). In de finale versloegen zij twee Tsjechische meisjes.

Met de Gantoise Junior Open (J30) staat er deze week opnieuw een ITF-juniortornooi in ons land op de affiche. De kwalificaties werden in Gent intussen afgewerkt. De komende week worden de wedstrijden van de hoofdtabel afgewerkt. Seye, die school loopt in Brugge aan het KTA in de richting tennisspecialisatie, start er als reekshoofd. Ook Romy De Baene uit Oudenburg, actief op de Justine Henin Academy, start bij de meisjes op de hoofdtabel. (ACR)