Laatste enkel- en dubbeltornooi voor afscheid van TC Roeselare: “Duimen voor stevige bezetting”

Nog één keer houden Dirk de Vries en Daphne Vansevenant van TC Roeselare hun enkel- en dubbeltornooi. Daarna beginnen ze aan een nieuw hoofdstuk. Beiden hopen op een mooie afsluiter en willen alles nog tot de laatste dag piekfijn in orde uitwerken.

Het is voor Dirk de Vries en Daphne Vansevenant het laatste tornooi vooraleer TC Roeselare op 3 september overgenomen wordt door de Arenal-groep van Marc Coucke, net na het einde van het tornooi. Zij bouwden de club 9 jaar geleden opnieuw op en nemen met pijn in het hart afscheid van ‘hun kindje’ wegens familiale en gezondheidsredenen.

“De laatste editie van ons tornooi begint op 14 augustus en loopt tot 3 september”, vertelt Dirk (46). “We beginnen met het enkel en vanaf 21 augustus komt dan ook het padeltornooi erbij dat tot 27 augustus loopt en zo een overgang vormt naar het dubbeltornooi dat op 27 augustus van start gaat.”

Padel

“We hebben eigenlijk niets speciaals voorzien voor de laatste editie. We willen gewoon mooi afscheid nemen met de vertrouwde mensen en eigen leden die er sowieso talrijk bij zullen zijn. 3 september wordt stoppen op een hoogtepunt met de receptie en de prijsuitreiking. Een laatste dag om het lekker gezellig te maken. Het is het beste moment om afscheid te nemen na de finales. Iedereen is er dan bij.”

“Ik hoop op een 600 tot 700 deelnemers, maar dat weet je nooit. Padel zit altijd al snel vol. Voor tennis kunnen ze nog tot de 13de inschrijven en voor het dubbel zelfs nog later. Velen zijn ook nog op reis. Hopelijk kunnen we op een goede bezetting rekenen voor de laatste editie, maar ik denk het wel. We hebben iets moois opgebouwd met dit tornooi, maar toch is het altijd moeilijk in te schatten. Bovendien zijn er veel verschuivingen naar padel.”

“Er zal ook wel een aantal trainers deelnemen om afscheid te nemen en het eens op te nemen tegen hun spelers. Er zijn ook al heet wat dubbel duo’s gevormd en ik verwacht wel wat resultaten van een aantal eigen spelers.”

Voor altijd in het hart

“Of ik volgend jaar zelf kom meespelen, zal ik op het moment zelf nog moeten zien. De club blijft sowieso in mijn hart en ik kom wel nog eens langs. Het zal in het begin toch raar doen, maar ik zie vooral wat ik hebben kunnen neerzetten en ik ben heel trots en tevreden met wat we bereikt hebben samen. Nu is het tijd voor een nieuw hoofdstuk, maar tot dan wil ik alles nog uitstekend regelen tot de laatste dag. Daarna zal het een heel ander leven worden”, besluit Dirk. (RV)