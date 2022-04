KTC Isis heeft nieuwe velden en koestert opnieuw bouwplannen

Met 900 leden (verdeeld over tennis, padel en petanque) is KTC Isis een van de grootste verenigingen van de stad. Herbert Herreman werd 15 jaar geleden (mede)eigenaar van de club en bijhorende accommodatie en heeft nu recent ook geïnvesteerd. Maar er staat nog meer op stapel.

De drie padelvelden zijn al een tijdje in gebruik en de padelhype doet ook het ledenaantal van de club verder de hoogte in gaan. De februari-storm zorgde ervoor dat de ballon die over de gravelvelden stond helemaal in stukken werd gereten. Vanaf dat moment was indoortennis onmogelijk, maar van die gelegenheid maakte de club gebruik om de gravelvelden te vervangen. “Bij hevig regenweer bleef er water op staan, daarom dat we nu voor ‘all weather courts’ zijn gegaan. Die terreinen voelen hetzelfde aan als een gravelbaan, maar hebben een perfecte drainage zodat je er een heel jaar door kan op spelen.”

Tornooien op komst

Ondertussen is ook de vergunningsaanvraag lopende waarbij de club straks hoopt drie extra padelvelden en ook drie overdekte tennisvelden te laten aanleggen. “Indoortennis is noodzakelijk om je club leefbaar te houden. We hopen dat we zo snel mogelijk aan de realisatie van onze infrastructuur kunnen beginnen.”

Maar ook het clubhuis kreeg een hele nieuwe aankleding. Er komen niet enkel zonnepanelen op het dak, ook heel het interieur werd aangepakt. “Nog een weekje tijd en dan zou de afwerking compleet moeten zijn. Vrijdag 29 april is er onze uitgestelde nieuwjaarsreceptie. Eind mei staat ons tweesterrentornooi op het programma en ook voor het padel zijn er tal van tornooien voor alle niveaus.”