KTC Azalea in Dames 35/2 in nationale interclub: “In de eerste plaats voor het plezier maar winnen is leuk”

KTC Azalea heeft opnieuw een vrouwenploeg in de nationale interclubcompetitie. In de reeks Dames 35/2. “We kennen elkaar al van kinds af en vormen al jaren een groep vrienden.”

KTC Azalea werd in 2019 kampioen in nationale interclub in de reeks Dames 35/4. Een groot deel van de ploeg staat dit seizoen net als vorig jaar opnieuw aan het net, in de reeks 35/2, zij het zonder voorrondes. Er is één poule en die is meteen de eindfase. Op de openingsspeeldag op zondag 4 juni gaat Azalea op bezoek bij TC Davis uit Wezembeek-Oppem. Daarna volgen nog ontmoetingen tegen Neerpeltse TC, Club Justine Henin, TC Rasco en RTC Arlon. “We zijn tevreden dat er naast de drie Waalse en ons nog twee Vlaamse ploegen deelnemen. Dat is heel uitzonderlijk”, weet Veronique De Bondt. “Tegen Arlon hebben we vorig jaar gespeeld. De anderen zijn nieuw voor ons. In de eerste plaats tennissen we voor het plezier en als we winnen, is het natuurlijk wel leuk.”

KTC Azalea heeft momenteel zes ploegen in interclub, waarvan twee bij de jeugd. Dames 35/2 bestaat voornamelijk uit de families De Clerck en De Bondt, al jaren actief binnen de tennisclub uit Sint-Pieters.

Dankzij open brug

“Mijn ouders zijn destijds in het jaar dat ik geboren ben lid geworden. We woonden vlakbij en het grappige is dat mijn papa John De Bondt zich in de Witte Beer wilde inschrijven. Maar de brug langs de ring stond open en hij is teruggekeerd en naar Azalea getrokken. Zo zijn wij er al levenslang lid.”

De speelsters vormen een hechte band en spelen dus al altijd samen. “Dat is toch iets anders in vergelijking met sommige andere ploegen die we tegenkomen”, vindt Veronique.

“Omdat we in de reeks 35 spelen, kunnen we niet altijd meer in enkel en in dubbel tennissen. En om geen blessures op te lopen, wordt onze groep alsmaar verder uitgebreid.” (ACR)