Kruim van internationale padeljeugd bij Golden Point

Vanuit de internationale padelfederatie is er een apart circuit voor de jeugd, de FIP Promises, voor de U14, U16 en U18. Het circuit hield vorig weekend halt in Golden Point in Middelkerke. “Het was de vierde editie. Een enorm succes en er werd op een zeer aardig niveau gespeeld”, weet Katrien T’ Kindt van Golden Point. Er waren jongens uit eigen land, maar ook Frankrijk, Zweden, Italië, Spanje, Nederland, Zwitserland, Duitsland, Roemenië en Engeland.

Hoger niveau

“Op zo’n tornooi kunnen we de vooruitgang van onze spelers bekijken”, vult Steve Huysveld als tornooileider aan. “Ze kunnen zich met leeftijdsgenoten meten, ook met buitenlandse tegenstanders. Het niveau en de kwaliteit van spelen wordt steeds beter. Zo’n weekend is ideaal en het is een serieuze stimulans, een motivatie en ervaring voor die gasten.”

Isaac, de zoon van Steve Huysveld, verblijft momenteel in Spanje om er in de Nox Future Academy nog te verbeteren. Hij is ondertussen doorgegroeid tot het nummer 270 bij de volwassenen. “Na hem is er een goede opvolging, vooral uit Brughia in Brugge, waar Vincent Dedecker bezig is met de Attak Padel Academy. Daar heb je de beste optie om als jonge speler van de U12 tot en met de U16 naar een nationaal of internationaal niveau te groeien”, vindt de tornooileider. “Een probleem blijft echter de meisjes. Ook op ons tornooi hadden we amper inschrijvingen. Een reden heb ik er niet voor, maar qua opvolging in de nationale ploeg is dat niet goed.”

Golden Point draagt graag bij tot het verbeteren van de padeljeugd. Daarom organiseert men dit juniortornooi. “Er ging maanden voorbereiding aan vooraf. Katrien is super enthousiast om dit samen met mij te doen. In augustus volgt hier opnieuw zo’n tornooi, met vooraf en ter voorbereiding een stageweek begeleid door Cédric Roelant en een Spaanse coach. Ook dat wordt een succes”, besluit Steve Huysveld. (ACR)