Kroatië maakt gelijk in Davis Cup na winst van Ajdukovic tegen Joris De Loore

Kroatië en België houden elkaar na de eerste dag in evenwicht in hun Davis Cup-ontmoeting in Varazdin. Joris De Loore (ATP 192) verloor zaterdag in de tweede enkelwedstrijd met 6-1 en 6-4 van Duje Ajdukovic (ATP 125).

Het was de eerste ontmoeting tussen de 22-jarige Ajdukovic en de 30-jarige De Loore. De West-Vlaming redde in de tweede set bij 5-3 vier matchballen op eigen service, maar moest in het volgende game toch het hoofd buigen. De wedstrijd duurde een uur en negentien minuten.

Enkele uren eerder had Zizou Bergs (ATP 131) België op voorsprong gebracht door in drie sets (6-4, 4-6, 6-4) te winnen van voormalig US Open-laureaat Marin Cilic (ATP 1.044).

Zondagmiddag gaat de interland verder. Eerst wordt eerst het dubbel afgewerkt. Daarin staan Sander Gillé en Joran Vliegen tegenover Ivan Dodig en Mate Pavic. Aansluitend worden de twee overige enkelwedstrijden gespeeld. In principe zijn dat Ajdukovic/Bergs en Cilic/De Loore.

De inzet dit weekend is een plaats in de groepsfase van de Davis Cup Finals, die in september in vier steden wordt georganiseerd. Daar kan een ticket voor de Final 8 in november (in Malaga) worden verdiend. De verliezer speelt barrages tegen een land uit Wereldgroep I. Vorig jaar verloor België in dit stadium van de competitie in Zuid-Korea (3-2) maar won vervolgens thuis in Hasselt van Oezbekistan (3-1).

Beide landen missen dit weekend hun beste speler(s). David Goffin (ATP 134) bedankte voor een selectie, waardoor kapitein Steve Darcis als vervanger Gauthier Onclin (ATP 254) opriep. Bij de Kroaten paste Borna Coric (ATP 37), Borna Gojo (ATP 91) gaf forfait met een rugblessure