Knokke Zoute Junior Roller Open verwelkomt recordaantal deelnemers

Tijdens het paasweekend heeft in sporthal Laguna in Duinbergen de tiende editie van de Knokke Zoute Junior Roller Open plaats. Een recordaantal van 24 deelnemers doet mee, waaronder Luna Gryp en Alexander Lantermann als twee Belgische toppers. Het internationaal tornooi is een uitgelezen kans voor jonge rolstoeltennissers om hun vaardigheden te testen tegen de besten van hun generatie en zichzelf op de kaart te zetten. “Buiten de verwachtingen om hebben we voor de junioren het grootste tornooi ter wereld”, klinkt een tevreden organisator en wedstrijdleider Christophe Verhaeghe.

Met acht spelers uit de top tien is de concurrentie tijdens de Junior Roller Open bijzonder zwaar. Ons land wordt in Duinbergen vertegenwoordigd door Luna Gryp uit Zedelgem. Zij is dertien jaar en momenteel nummer twee op de ITF-junior ranking. De andere landgenoot is Alexander Lantermann die op plaats vijftien staat. Hij komt uit Retie en wordt in Knokke-Heist begeleid door Christophe Verhaeghe. “Ik heb Alexander in het begin moeten overtuigen dat hij tegen zeventien- en achttienjarigen zou spelen, die groter en sterker waren. De eerste drie jaar leerde hij daar mee omgaan. Gaandeweg heeft hij dit leren aanvaarden. Hij is nog maar dertien jaar en wil zijn spel zo goed mogelijk spelen. Na dit tornooi zal hij wellicht stijgen in de ranking en maakt hij zeker kans tot nummer zes in de wereld. Volgend seizoen zijn er veel achttienjarigen die wegvallen. Dan gaat hij sowieso omhoog”, weet Verhaeghe. “Vanaf volgend jaar gaan we meer resultaatgerichter spelen, meer voor halve finales en links en rechts zal hij een paar tornooien moeten winnen.”

Alexander Lantermann bereikte in Duinbergen zaterdag na winst tegen de Brit McKenzie O’Reilly de kwartfinales waarin hij werd uitgeschakeld door de Nederlander Ivan Van Rijt (6/2 en 6/1). Luna Gryp, die het tornooi vorig jaar won, staat zondag in de finale tegen de Franse Ksenia Chasteau na winst tegen de Britten Ellen Tribley en Scarlett Walker. Ook in het dubbelspel met de Zweedse Emma Gjerset komt zij in de finale in actie.

“Luna traint voltijds bij Vincent Denoo in de Ostend Tennis Club. Zij speelt net als Alexander in een rolstoel, maar beschikt over veel mobiliteit. In die zin hebben ze ten opzichte van andere spelers enige vrijheid. Voor hen is echter niet gemakkelijk een club te vinden waar het voor hen allemaal vlot kan verlopen. In Oostende en Knokke is er een goede werking en veel aandacht voor”, vindt de coach. “Roelstoeltennis is een zeer technische sport, die een lange aanloopperiode nodig heeft om een bepaald niveau te bereiken. Anderzijds draait het om de fun en mensen wereldwijd leren kennen die in dezelfde situatie zitten, een sociale vriendenkring opbouwen. Op dergelijke tornooien zien ze elkaar dan terug.”

In mei nemen Luna en Alexander deel aan de World Team Cup in Portugal. Het wordt voor hen de eerste keer dat ze zo’n mooi tornooi zullen doen. Beiden trainen frequent ook samen in Knokke. “In principe hebben we op dat tornooi met Alexander en Luna twee goede spelers. De meeste landen hebben een goede en een zwakkere speler. Dit kan in ons voordeel spelen. Maar voor hen is het in de eerste plaats om zonder enige druk ervaring op te doen en dat het plezier er primeert”, besluit Christophe Verhaeghe. (ACR)