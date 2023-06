Kimmer Coppejans wil een eerste keer Wimbledon spelen: “Zou surrealistisch zijn”

Met een 6-4, 7-6 (7/4) zege tegen Zizou Bergs (ATP-177) plaatste Kimmer Coppejans (ATP-187) zich woensdag voor de laatste kwalificatieronde van Wimbledon. “Me plaatsen voor Wimbledon, zou surrealistisch zijn, een droom”, verklaarde de 29-jarige Oostendenaar.

Coppejans speelde al Roland-Garros (2015 en 2019) en het Australian Open (2021), maar slaagde er bij vier vorige pogingen op Wimbledon niet in een wedstrijd te winnen. Nu moet hij voor een plaats op de hoofdtabel alleen nog het Japanse vierde reekshoofd Taro Daniel (ATP-105) weten te verslaan. “Gras is niet mijn beste ondergrond, maar dat geldt ook voor Taro. Hij houdt van lange rally’s. Deze week heeft hij toch al getoond dat hij ook op gras goed kan spelen, het wordt dus weer een zware opdracht. Opnieuw zal ik goed moeten opslaan en retourneren, maar dat is me tegen Zizou uitstekend gelukt.”

Gauthier Onclin (ATP-214) ging in de tweede ronde met tweemaal 6-2 onderuit tegen de Duitser Maximilian Marterer (ATP 169), maar vond toch dat hij een goede wedstrijd gespeeld had. “Hij was zeker sterker, maar de score is zwaar overdreven. Mijn opslag was goed, mijn return ook. Ik speelde wel wat te ongeduldig en heb vooral mijn kansen niet benut (nul op vijf breakkansen). Had ik op de belangrijke momenten wat degelijker gespeeld, had dat veel kunnen veranderen. Ik ben ontgoocheld met deze nederlaag, maar toch ook tevreden over mijn eerste ervaring op Wimbledon. Ik voelde me beter en beter worden op gras en heb gemerkt dat ik best wel mogelijkheden heb op deze ondergrond. Ik kijk al uit naar volgend jaar.”