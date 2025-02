Kimmer Coppejans verliest in eerste ronde van Challengertoernooi in Pune

Kimmer Coppejans (ATP 334) heeft zich niet kunnen plaatsen voor de tweede ronde van het Challengertoernooi in Pune (hardcourt/160.000 dollar). De 31-jarige Coppejans verloor met 7-6 (7/5) en 7-5 van de Japanner Hiroki Moriya (ATP 432). Beide spelers plaatsten zich via de kwalificaties op de hoofdtabel in India.

Eerder op de dag won Michael Geerts (ATP 311) wel zijn eerste ronde in Pune. De dertigjarige Antwerpenaar klopte de Tsjech Marek Gengel (ATP 240) in drie sets (4-6, 6-1 en 7-6 (7/4)). Ook Geerts werkte vooraf kwalificaties af om het hoofdtoernooi te bereiken.