Kimmer Coppejans verliest finale Challengertornooi tennis in Portugal

Kimmer Coppejans is er zondag niet in geslaagd om het Challengertornooi in het Portugese Oeiras nabij Lissabon te winnen. De uitgeweken Oostendenaar verloor tegen de Japanner Kaichi Uchida als zesde reekshoofd.

Coppejans was voor aanvang favoriet, maar kon die rol niet waarmaken. In de eerste set lukte het niet om veel weerwerk te bieden en hij ging met 2/6 ten onder. In de tweede set bood Coppejans wat meer tegenstand, maar Uchida won toch met 4/6.

De nummer 258 van de wereld stuurde zes aces, redde alle vier de breakpoints die hij tegenkwam en profiteerde van drie van zijn eigen 10 breakpoint-kansen om de overwinning binnen één uur en 27 minuten veilig te stellen.

Mooi graveltornooi

Coppejans (ATP-339) kan anderzijds terugblikken op een mooi graveltornooi (45.730 euro). Als niet-reekshoofd versloeg hij in de eerste ronde het eerste reekshoofd Roberto Carballes Baena (ATP-87). Vervolgens gingen ook Diez (ATP-348), Michalski (ATP-268) en Jarry (ATP-129) voor de bijl.

In de halve finale tegen de Chileen Jarry had de West-Vlaming in drie uur drie sets nodig en twee tie-breaks. Een uitputtingsslag die hem tijdens de finale misschien wel de winst kostte.

(ACR)