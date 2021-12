Kimmer Coppejans uitgeschakeld in kwartfinales dubbelspel

Kimmer Coppejans is donderdag uitgeschakeld in de tweede ronde (kwartfinales) van het dubbelspel op het Challengertoernooi in het Portugese Maia (gravel/44.820 euro).

De Oostendenaar en de Nederlander Mats Hermans verloren met 6-4, 6-7 (3/7) en 10/2 van de Slovaak Andrej Martin en de Portugees Goncalo Oliveira, de eerste reekshoofden.

Woensdag plaatste tweede reekshoofd Coppejans (ATP 207) zich voor de kwartfinales in het enkelspel. Hij was in de tweede ronde te sterk voor de Spaanse qualifier Miguel Damas (ATP 763): 6-2 en 6-1. Voor een plaats bij de laatste vier treft hij ofwel de Tunesiër Aziz Dougas (ATP 342) ofwel de Portugees Nuno Borges (ATP 228).