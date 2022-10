Kimmer Coppejans uitgeschakeld in enkelspel, forfait voor dubbelspel

Kimmer Coppejans (ATP 196) en Joris De Loore (ATP 308) zijn woensdag allebei uitgeschakeld in de tweede ronde van het enkelspel op het Challengertoernooi in het Zuid-Koreaanse Busan (hard/159.360 dollar).

De 28-jarige Coppejans ging met 7-6 (7/2) en 6-3 onderuit tegen de Amerikaan Christopher Eubanks (ATP 146), het negende reekshoofd.

De 29-jarige De Loore, een qualifier, gaf in zijn partij tegen het Moldavische tweede reekshoofd Radu Albot (ATP 85) op bij een 2-0 achterstand in de tweede set. Hij had de eerste set verloren met 7-5.

Kimmer Coppejans en Joris De Loore hebben woensdag forfait gegeven voor hun wedstrijd in de eerste ronde van het dubbelspel op het Challengertoernooi in het Zuid-Koreaanse Busan (hard/159.360 dollar).

De Belgen zouden het opnemen tegen de Filipijn Ruben Gonzales en de Indonesiër Christopher Rungkat, het tweede reekshoofd.