Kimmer Coppejans stunt tegen topreekshoofd

Kimmer Coppejans (ATP 399) is er maandag verrassend in geslaagd de tweede ronde te bereiken op het Challengertoernooi in het Portugese Oeiras (gravel/45.730 dollar).

De 28-jarige Oostendenaar nam in zijn eerste ronde de maat van het Spaanse topreekshoofd Roberto Carballes Baena (WTA 87).

Coppejans haalde het na twee uur en vijf minuten tennis in twee sets (6-4 en 7-5). In de tweede ronde treft onze landgenoot de winnaar van het duel tussen de Duitser Sebastian Fanselow (ATP 309) en de Canadees Steven Diez (ATP 348).

Naast Coppejans neemt ook Michael Geerts (ATP 243) deel in Oeiras. De 27-jarige Antwerpenaar opent zijn enkeltoernooi dinsdag tegen de Braziliaan Daniel Dutra da Silva (ATP 234), het vierde reekshoofd.