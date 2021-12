Kimmer Coppejans stoot door naar kwartfinales op Portugees Challengertornooi

De Oostendse tennisser Kimmer Coppejans (ATP 207) heeft zich vlot geplaatst voor de kwartfinales op het Challengertoernooi in het Portugese Maia.

Coppejans, het tweede reekshoofd, was in de tweede ronde te sterk voor de Spaanse qualifier Miguel Damas (ATP 763). Hij haalde het na een uur en tien minuten met 6-2 en 6-1. Tegen wie Coppejans uitkomt in de kwartfinales, is nog niet bekend.

Later vandaag komt de 27-jarige Coppejans ook in actie in het dubbeltoernooi. Aan de zijde van de Nederlander Mats Hermans, met wie hij het derde reekshoofd vormt, neemt Coppejans het in de eerste ronde op tegen de Portugezen Miguel Gomes en Francisco Rocha.