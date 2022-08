Kimmer Coppejans neemt eerste horde enkelspel maar verliest in dubbelspel

Kimmer Coppejans (ATP 326) heeft zich dinsdag geplaatst voor de tweede ronde van het Challengertoernooi in het Duitse Meerbusch (gravel/45.730 euro).

Coppejans, die een wildcard kreeg, ging voorbij de Spaanse qualifier Carlos Lopez Montagud (ATP 382). Hij won de eerste set met 6-2 en zag zijn tegenstander opgeven bij een 1-0 achterstand in de tweede set.

In de achtste finales wacht de Tsjech Jonas Forejtek (ATP 217), die de Duitser Maximilian Marterer (ATP 158), het achtste reekshoofd, in twee sets (6-3 en 7-6 (7/4)) versloeg.

Later op de dag trad Coppejans ook aan in het dubbelspel. Aan de zijde van de Duitser John Sperle verloor hij in de eerste ronde tegen de Oostenrijkers Neil Oberleitner en Philipp Oswald, die het vierde reekshoofd vormen, in twee sets: 6-3 en 6-2. De partij duurde 1 uur en 7 minuten.

De 28-jarige Coppejans is de enige Belg op de hoofdtabel. Raphael Collignon (ATP 369) en Gauthier Onclin (ATP 418) raakten niet door de kwalificaties.