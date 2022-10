Kimmer Coppejans naar tweede ronde in Seoel

Kimmer Coppejans (ATP 203) heeft zich dinsdag geplaatst voor de tweede ronde op het Challengertoernooi in de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoel (hard/132.800 dollar).

In de openingsronde haalde onze landgenoot het in twee sets van de Taiwanees Wu Tung-Lin (ATP 207): 6-3 en 6-4 na 1 uur en 23 minuten. In de tweede ronde staat de 28-jarige Oostendenaar tegenover de Duitser Maximilian Marterer (ATP 162).

In het dubbelspel neemt Coppejans het aan de zijde van de Joris De Loore op tegen de Australiërs Rinki Hijikata en Li Tu, de vierde reekshoofden. In het enkelspel werd De Loore eerder in de kwalificaties uitgeschakeld.