Kimmer Coppejans boekt eerste seizoenwinst in Toulouse

Kimmer Coppejans (ATP-292) heeft in Frankrijk het Challengertornooi van Toulouse (gravel, 45.000 dollar) op zijn naam geschreven. In de finale was hij in drie sets en na drie uur spelen de sterkste.

Met zes zeges op rij, in de kwalificaties en op de hoofdtabel, ging de naar Limburg uitgeweken Oostendenaar naar de finale in Toulouse. In een spannende openingsset miste Coppejans drie setballen en kwam de Franse thuisspeler Maxime Janvier (ATP-343) met 8-6 op een set voorsprong.

Coppejans knokte zich echter terug in de wedstrijd met 6-4. In de beslissende derde set ging onze landgenoot met 6-3 naar de zege. Toulouse is de zesde Challengertitel van Coppejans en zijn eerste titel van het seizoen. Eerder dit jaar stond hij wel in de finale van de Challenger van Oeiras. Zijn laatste titel dateerde van in 2018 in Sevilla.

Dankzij deze winst zal de Oostendenaar een flinke sprong maken op de ATP-ranking en opnieuw in de buurt van de top 200 terechtkomen. (ACR)