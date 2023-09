Kimmer Coppejans bereikt tweede ronde in Zhuhai: “Eerste zege in ATP-toernooi is mooie stap”

Kimmer Coppejans (ATP 186) heeft zich donderdag geplaatst voor de tweede ronde van het ATP-toernooi in het Chinese Zhuhai (hard/981.785 dolllar).

Hij versloeg de Amerikaan Aleksandar Kovacevic (ATP 116) met 7-6 (7/4) en 6-1. De match duurde een uur en 25 minuten. Het was de eerste ontmoeting tussen de 29-jarige Coppejans en de 25-jarige Kovacevic.

“Ik denk dat ik goed gespeeld heb. De courts zijn hier heel snel en het is erg vochtig. Je zweet enorm. Ik ben blij dat ik mij goed heb kunnen aanpassen”, legt hij uit. “En dat ik heb gewonnen. Ik ben goed hersteld van mijn wrede nederlaag in de Davis Cup. De eerste set was spannend maar in de tiebreak sloeg ik beter op. Dat maakte het verschil. Daarna pakte ik zijn eerste opslagspel met heel goeie returns en was ik vertrokken.”

Voor Coppejans was het zijn eerste zege in een ATP-toernooi. “Dat is uiteraard iets speciaals”, reageert hij. “Het is een mooie stap en ik ben heel gelukkig. Anderzijds was het maar één match en ik hoop er nog meer te winnen.”

Coppejans treft in de achtste finales de Chinees Juncheng Shang (ATP 158) of het Amerikaanse zesde reekshoofd Mackenzie McDonald (ATP 39).

In het dubbeltoernooi vormen Sander Gillé en Joran Vliegen het eerste reekshoofd. De Limburgers openen tegen de Australische tandem Andrew Harris/Rinky Hijikata.