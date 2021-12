Kimmer Coppejans bereikt tweede ronde in Portugal

Kimmer Coppejans (ATP 206) heeft zich maandag geplaatst voor de tweede ronde (achtste finales) van het tweede challengertoernooi van deze maand in het Portugese Maia (gravel/44.820 euro).

Coppejans, het tweede reekshoofd, versloeg in de eerste ronde thuisspeler Pedro Araujo (ATP 725) in drie sets: 6-4, 4-6 en 6-3. De partij duurde 2 uur en 21 minuten. In de volgende ronde wacht de Spanjaard Oriol Roca Batalla (ATP 387) of de Duitse qualifier Elmar Ejupovic (ATP 436).

De 27-jarige Coppejans kwam vorige week in actie in een eerste challengertoernooi in Maia. De Belg verloor daarin in de kwartfinales tegen de Portugees Nuno Borges.