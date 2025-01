Kimmer Coppejans bereikt kwartfinales op Challenger Bangkok, maar past voor dubbelspel

Kimmer Coppejans (ATP 399) heeft zich woensdag geplaatst voor de kwartfinales op het Challengertoernooi in de Thaise hoofdstad Bangkok (hard/100.000 dollar).

In de tweede ronde zette hij in een duel tussen twee qualifiers de Fransman Clément Tabur (ATP 377) opzij met 6-3 en 6-3. Na een uur en zeventien minuten was de wedstrijd afgelopen.

Om door te stoten naar de halve finales, moet de 30-jarige Coppejans voorbij de 22-jarige Oostenrijker Lukas Neumayer (ATP 226). Het wordt hun eerste duel.

Coppejans zou woensdag aan de zijde van de Argentijn Marco Trungelliti ook aantreden in de eerste ronde van het dubbelspel, maar daarvoor trok het duo zich in laatste instantie terug.

Coppejans bereidt zich in Bangkok voor op de kwalificaties voor de Australian Open, die volgende week maandag van start gaan. Onze landgenoot neemt met een beschermde ranking voor de elfde keer deel in Melbourne. Enkel in 2021 kon hij doorstoten naar de hoofdtabel.