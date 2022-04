Joris De Loore wint tornooi in Monastir

Joris De Loore (ATP-596) heeft het 15.000 dollar ITF-tornooi van Monastir in Tunesië op zijn naam geschreven. De 28-jarige tennisser uit Damme boekte op die manier de eerste titel van zijn seizoen.

Hij won de finale op hardcourt tegen de Pool Szymon Kielan (ATP-975) met 6/4 en 6/3 in 1 uur 36 minuten. In de halve finales had hij eerder ook al de Fransman Terrence Atman (ATP-558) geklopt met 7/5 en 6/1.

Voor De Loore is het in Monastir zijn tweede overwinning in een ITF-tornooi, na zijn succes vorig jaar in het Franse Toulouse. Hij heeft ook winst in zeven Futures-tornooien op zijn palmares.

Na tweeëneenhalf jaar kommer en kwel met onder andere zeven operaties stond het licht halfweg vorig jaar eindelijk weer op groen voor De Loore met die daaropvolgende winst in Toulouse en een finaleplaats tijdens de Men’s Trophy in Koksijde. Lang duurde die tennisvreugde echter niet, want in november 2021 dwarsboomde een koppige pinkblessure zijn plan om richting ATP-150 door te stoten. Nu lijkt de West-Vlaming er opnieuw klaar voor.

(ACR)