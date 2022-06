Joris De Loore wint Belgisch onderonsje in halve finale in Bosnië

Joris De Loore (ATP 513) heeft zich zaterdag geplaatst voor de finale van het ITF-toernooi in het Bosnische Kiseljak, een met 25.000 dollar gedoteerd gravelevenement.

In een Belgisch duel zette hij Raphaël Collignon (ATP 612) opzij met 5-7, 6-2 en 6-4.

De Loore gaat in de finale op zoek naar een tiende ITF-titel, de tweede dit seizoen na zijn zege in Monastir in april.

Hij treft de Libanees Hady Habib (ATP 405) of de Zwitser Jakub Paul (ATP 467).