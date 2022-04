Joris De Loore verovert ITF-titel in Monastir

Joris De Loore (ATP 596) heeft zondag het ITF-toernooi in het Tunesische Monastir op zijn naam geschreven.

In de finale versloeg De Loore, het tweede reekshoofd, de Pool Szymon Kielan (ATP 975) met 6-4 en 6-3. De wedstrijd duurde een uur en 36 minuten.

Voor de 28-jarige De Loore is het zijn tweede ITF-titel na winst vorig jaar in het Franse Toulouse. De tenniser uit Damme was ook al zeven keer de beste op een Futures-toernooi.

