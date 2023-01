Joris De Loore staat in 2023 voor tweede finale: “Ik denk dat dit mijn jaar kan worden”

Joris De Loore uit Damme en 266ste van de wereld is het jaar 2023 bijzonder op dreef begonnen. Hij heeft zijn elfde zege op rij binnen en zal in zes dagen tijd in het Portugese Oeiras zijn tweede finale op rij spelen. De 29-jarige tennisser plaatste zich daar vrijdag voor de eindstrijd van het tweede Challengertornooi (hardcourt/73.000 dollar). Hij versloeg in de halve finale de Fransman Pierre-Hugues Herbert (ATP 304) met 6/2 en 6/4.

De Loore schakelde woensdag zijn landgenoot Raphaël Collignon (ATP 263) uit in de achtste finales. In de finale neemt hij het op tegen de 18-jarige Fransman Arthur Fils (ATP 252). Begin dit jaar stond de West-Vlaming op plaats 341. In enkele dagen tijd werd dat 266 en als hij op zijn elan kan doorgaan behoort hij binnenkort misschien tot de beste 200 spelers ter wereld.

Zijn beste ranking had hij bijna zeven jaar geleden, toen hij in het najaar van 2016 op plaats 174 eindigde. In die periode ontmoette hij overigens de Rus Daniil Medvedev in de St. Remy Challenger-finale. Hoewel beide mannen destijds buiten de Top 150 stonden, volgden hun carrièretrajecten heel verschillende wegen. Medvedev won later de US Open 2021 en was het jaar daarop de best gerangschikte speler.

Voor De Loore verliep het moeilijker. Hij werd geteisterd door blessures, onderging zeven operaties aan zes verschillende lichaamsdelen en lag in 2019-2020 stil. De laatste ingreep was eind 2020, aan zijn linkerheup. “Ik heb nooit echt aan stoppen gedacht”, vertelt hij in een interview voor de website van de ATP Tour. “Het moet wel door mijn hoofd zijn gegaan, maar op de een of andere manier wist ik dat het nog steeds mogelijk was om professioneel tennis te spelen.”

In zijn halve finale tegen de Turk Cem Ilkel hield De Loore in Oeiras zijn hoop op de titel levend door een matchpoint af te weren in de tiebreak van de derde set voordat hij zijn zesde matchpoint omzette om door te gaan naar zijn tweede Challenger-finale. “Na best lang niet te kunnen spelen, is dit gevoel echt goed. Eindelijk, na al het werk, heb ik een Challenger gewonnen. Die titel zal mij een boost geven. Ik voel me fysiek echt goed, speel goed. Nu is het gewoon een kwestie van proberen gezond te blijven. Ik denk dat dit jaar mijn jaar kan worden.”

Nu hij zijn eerste Challenger-titel op zijn naam heeft staan, legt de De Loore de focus op een nieuwe mijlpaal in zijn carrière. “Ik wil bewijzen dat ik in staat ben om de Top 100 te bereiken. Ik voel me er nog steeds toe in staat. Het betekent niet dat ik het zeker ga halen, maar ik heb nog steeds het spel om het te doen.” (ACR)