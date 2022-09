Joris De Loore slaat dubbelslag in Frankrijk

Joris De Loore uit Damme heeft op het tennistornooi van Bagnères-de-Bigorre zowel het enkel- als het dubbelspel gewonnen.

Joris De Loore, nummer 371 in de ATP en als tweede geplaatste speler, deed het bijzonder goed op het 25.000 dollartornooi. In de halve finales van het enkelspel stond hij tegenover de Fransman Antoine Hoang (ATP 450), als vierde reekshoofd. De Loore had tot dan nog geen enkele set verloren en deed dat op weg naar de finale ook niet. Hij versloeg Hoang met 6/3 en 6/4.

In de finale zondag moest de West-Vlaming het dan opnemen tegen de jonge Est Mark Lajal (19) als vijfde reekshoofd. En ook in de finale gaf De Loore geen set prijs. Hij won met 6/3 en 6/0 na bijna anderhalf uur spelen.

De 29-jarige tennisser uit Damme is hiermee de derde Belg die het tennistornooi in Ville de Bangères op zijn naam zet. Maxime Authon in 2016 en Niels Desein in 2015 gingen hem reeds voor.

De Loore kende in de Pyreneeën overigens vrijdag reeds succes door met landgenoot Yannick Mertens het dubbelspel te winnen tegen de Britten Marcus Willis en James MacKinlay met 7/6, 6/7 en 10/6. De Loore won eerder dit seizoen ook al het ITF-tornooi van Kiseljak in Bosnië en Herzegovina en ziet zich door zijn prestaties opnieuw stijgen in de ranglijsten.

