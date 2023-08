Joris De Loore na nipte nederlaag in kwalificaties US Open: “Tijd nodig om dit te verwerken”

Zowel Joris De Loore (ATP 174) als Kimmer Coppejans (ATP 148) konden zich zaterdag niet plaatsen voor de hoofdtabel op de US Open. “Ik heb wat tijd nodig om dit te verwerken”, reageerde De Loore na zijn nipte nederlaag.

In de derde en laatste kwalificatieronde op Flushing Meadows ging De Loore na een thriller in de tiebreak van de laatste set, waarin hij een ruime voorsprong uit handen gaf, alsnog onderuit tegen de Amerikaan Nicolas Moreno De Alboran (ATP 130), het 25e reekshoofd in de kwalificaties: 3-6, 7-6 (7/3) en 7-6 (14/12).

Bijna zijn eerste grandslamtoernooi

De dertigjarige De Loore strandde zo op een zucht van zijn eerste plaats ooit op de hoofdtabel van de grandslamtoernooi. In 2017 ging hij er op Wimbledon en de US Open al eens uit in de laatste voorronde.

Ook Kimmer Coppejans ging in de derde kwalificatieronde nipt onderuit tegen de Fransman Titouan Droguet (ATP 172): 6-1, 1-6 en 7-5. “Droguet begon heel goed aan de wedstrijd. Hij speelde goed en serveerde ongelofelijk sterk. Ik had er niets tegen in te brengen. Maar set twee en drie waren veel beter. Ik had zelfs breakpoints op 2-2 in de derde set, maar hij redde ze goed. En bij 6-5 voor hem sloeg ik geen enkele eerste service binnen, wat niet hielp. Het is uiteraard heel zwaar nu, maar het niveau ligt zo dicht bij mekaar dat het soms kop of munt is”, aldus Coppejans.