Joris De Loore (ATP 514) heeft zich zondag naar zijn tiende ITF-titel geknokt in het Bosnische Kiseljak (gravel/25.000 dollar).

De Libanees Hady Habib (ATP 406) ging in de Balkan met 6-4, 5-7 en 6-3 voor de bijl.

Het is de tweede toernooizege van het seizoen voor De Loore, die eerder dit jaar in april al de vuist mocht ballen in het Marokkaanse Monastir.