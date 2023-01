Joris De Loore en Kimmer Coppejans out in eigen land

Joris De Loore heeft zich niet kunnen kwalificeren voor de kwartfinales van de BW Open, een Belgisch Challenger 125-tornooi in Louvain-la-Neuve. Ook Kimmer Coppejans verloor in het 145.000 dollar-tornooi , zij het in de eerste ronde van David Goffin met 6/2 en 6/4.

BW Open is aan de eerste editie toe en komt zes jaar na de Ethias Trophy, het Challengertornooi in Bergen. Het dient als voorbereiding op wat komt want in het weekend van 4 en 5 februari neemt het Belgische Davis Cup-team het in Seoel in de kwalificaties van de Davis Cup op tegen Zuid-Korea. Kapitein Johan Van Herck maakte maandag zijn definitieve selectie bekend. In vergelijking met de voorselectie van begin januari komt Joris De Loore (ATP 219) bij het team in de plaats van Kimmer Coppejans (ATP 220).

De 29-jarige De Loore begon uitstekend aan 2023. Hij werkte twee Challengertornooien af in het Portugese Oeiras. In het eerste tornooi werd hij eindwinnaar, een week later verloor hij de finale. David Goffin (ATP 50), Zizou Bergs (ATP 130) en het dubbelduo Joran Vliegen (ATP dubbel 51) en Sander Gillé (ATP dubbel 52) zijn de andere geselecteerde Belgen.

De Loore leed in Louvain-la-Neuve pas zijn tweede nederlaag in zestien wedstrijden in 2023. In de eerste ronde won hij nog van een andere Belg, Tibo Colson (ATP 671). In de achtste finales ontmoette hij de Oostenrijker Filip Misolic (ATP 148). Een felbevochten eerste set eindigde in een tiebreak en daarin trok De Loore aan het kortste eind: 7-6 (7/5). In set twee kon De Loore zich herpakken: 3/6. Maar in de derde set kon hij die lijn niet doortrekken. De Oostenrijker greep de set met 7/5. De Loore liet eerder ook weten dat hij binnenkort voor meer tornooien dicht hij huis kiest omdat hij papa wordt. Zijn vriendin Jennifer Depuydt is zwanger en een dochtertje is op komst voor midden maart. (ACR)