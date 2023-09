Jong tennistalent Bram Nevens doet mee aan Masters in Kortemark

Bram Nevens uit Poperinge neemt van 19 tot 24 september deel aan het Masters Enkel Criterium West-Vlaanderen in TC Kortemark. Als 12-jarige komt hij uit in de Heren 4, voor tennissers met ranking 35 tot 50 punten.

Bram Nevens komt uit Poperinge en volgt het tweede middelbaar moderne talen-wetenschappen-sport aan Campus Minneplein in Ieper. “Ik heb extra lesuren sport”, verduidelijkt Bram, die sinds het eerste leerjaar tennist. “Eerst startte ik in mijn thuisstad Poperinge, waar ik de tennisschool in de Maeke Blyde volgde. Daar leerde ik de kneepjes van het vak. Daarna combineerde ik enkele jaren Ieper en Poperinge en nu zit ik volledig onder de vleugels van trainers Yannick en Mathieu bij TP Yper. Ik train 13 uur per week, inclusief blessurepreventie. Of ik veel geblesseerd ben? Dat valt goed mee. Soms heb ik wat pijntjes, maar het is nooit ernstig. Mijn trainingspartners de laatste maanden waren onder meer de broers Arthur en Victor Vanackere en Maxim Ostyn.”

Sterke zomer

Dankzij een sterke zomercampagne met een zege in TC Bloemenhof en finales in Tennis- en Padelclub D’Hoeve en KTC Issera in de Heren 4 mag Bram deelnemen aan het Masters Enkel Criterium West-Vlaanderen in TC Kortemark. “Deze categorie is voor spelers met 35 tot 50 punten. Zelf tel ik 50 punten. In het verleden deed ik al eens mee met de jeugd, nu speel ik bij de volwassenen. Over mijn zomerseizoen ben ik tevreden, al kan het altijd beter. Technisch ben ik vrij sterk, een van mijn sterke punten is mijn forehand. Soms verlies ik tegen de oudere spelers als het puur op kracht aankomt. Hopelijk kan ik daar een mooie prestatie neerzetten.”

“Na Kortemark heb ik nog geen zicht op mijn verdere tornooiplanning. Wellicht zal ik me dan focussen op de vakanties om tornooien te spelen. Mijn ouders Jan Nevens en Kim Janssens zijn mijn grootste supporters en zij bepalen mee welke tornooien ik zal spelen. Papa tenniste vroeger ook, maar minder intensief. Ik speel het liefst indoor. Voor andere hobby’s is er weinig tijd, al mijn vrije tijd gaat naar deze passie”, besluit Bram, die fan is van Carlos Alcaraz en ook zal deelnemen met trainingsmakker Maxim Ostyn aan het dubbeltornooi van TP Yper. (API)