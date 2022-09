Jeline Vandromme wint in enkel en in dubbel in Luxemburg

Jeline Vandromme uit Sint-Kruis Brugge heeft in tennis haar derde ITF-tornooizege beet en dit op 14-jarige leeftijd. Ze won in de ITF-juniortoer het tornooi in Esh-sur-Alzette (5*) in Luxemburg, zowel in het enkel- als in het dubbelspel.

Jeline leed als tweede reekshoofd in het enkelspeltornooi geen setverlies en versloeg achtereenvolgens de Duitse Stella Schmitz (6/1 en 6/2), de Luxemburgse Laura Palumbo (6/3 en 6/4) en de Duitse Jill Hassinger (6/2 en 6/2). In de uiteindelijke finale stond de Brugse tennisster van TC Brughia opnieuw tegenover een Duitse, Maya Drozd als eerste reekshoofd. Zij kon Vandromme niet veel in de weg leggen en werd simpel in twee sets verslagen: 6/3 en 6/1.

Ook winst in Zwitersland

Jeline won eerder ook al het ITF-tornooi in Hasselt en in Zwitserland. Daar komt nu dus Luxemburg bij. De Brugse stond voor aanvang van het tornooi op 1277 in de ITF-ranking en zal dus nu een mooi aantal plaatsen stijgen. Sielke Van Schoor, ook actief binnen de Brughia Tennis Academy Pro in Brugge, verloor in Luxemburg in de tweede ronde.

Daags voor winst in het enkelspel in Esh-sur-Alzette had Jeline ook al het dubbelspel op haar naam geschreven. Samen met Katarina Kujovic en als eerste reekshoofd versloegen zij in de finale de Nederlandse Kayleigh Didderiens en de Belgische Emile Thunus met 6/4 en 6/3. Katarina Kujovic is de dochter van Vladan Kujovic, de voormalige doelman van onder meer Club Brugge en huidige keeperstrainer van Lommel. (ACR/ GF)