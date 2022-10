Jeline Vandromme heeft knap zomerseizoen achter de rug: “Voorlopig neem ik aan wat er op mij afkomt”

Jeline Vandromme uit Sint-Kruis kroonde zich de voorbije zomer tot winnaar van drie enkeltornooien en een dubbel binnen het ITF-juniorcircuit. Een debuut dat op dat niveau kan tellen voor de 14-jarige tennisster die zich omschrijft als dominante en aanvallende speelster.

Jeline Vandromme deed in het verleden aan atletiek, in muziek deed ze aan notenleer en speelde ze piano, pikte een lesje volleybal mee en ze heeft ook nog gevoetbald, maar niet voor lang. “Het was al snel duidelijk dat tennis mijn voorkeur zou dragen”, vertelt ze.

“Ik begon op mijn zesde te tennissen, in navolging van mijn broer en zus. Eerst in Nieuwpoort, dan in Middelkerke en zo is dat geëvolueerd. Met het verhuizen naar Brugge werd het de Brughia Tennis Academy Pro in Sint-Kruis en in Bree in de voormalige Kim Clijsters Academy. Daar ben ik deze zomer met trainingen begonnen, omdat we de coach daar kenden en mijn zus ook nog door hem is getraind. Ik ben er overigens één van de jongste.”

Je bent er het voorbije weekend nog geweest?

“Ik train zo goed als elke dag. Er is normaal één rustdag voorzien en in het weekend en op maandag trek ik dan naar Bree. Dat is ook zo tijdens de schoolperiodes. Het is mooi dat mijn school hierin meegaat. Vanaf dit jaar hebben ze faciliteiten toegekend waarbij ik op maandag een paar uur vrij ben, dat ik enkele uren online volg. Die twee lessen kan ik dan vanuit Bree doen. Voor het overige kan ik daar volop trainen. In het naar huis rijden pik ik dan nog een online les mee in de wagen. Op die manier kan ik mij organiseren om ook van dinsdag tot vrijdag in Brughia te oefenen.”

Je hebt er zelf voor gekozen om de voorbije zomer in het ITF-junior circuit te stappen?

“Klopt. Met dat we met mijn zus al wat ervaring hebben binnen het tennis, volgen we een beetje ons eigen parcours. Mijn zus Justine Pysson behaalde toch wel enig niveau, WTA stond ze ooit tussen plaats 700 en 800. Uiteraard wil ik in haar voetsporen treden en er vooral het beste uithalen. Ik maak sowieso een planning op. Ik bekijk dan wat er praktisch lukt en wat er mogelijk is op dat moment. Het is tevens zien welke graden het tornooi heeft, want dat wijzigt voortdurend. Mijn planning is dus heel flexibel en ik probeer toch ook om zo dicht mogelijk bij huis te spelen.”

Zo heb je toch al enkele buitenlandse tornooien bezocht?

“Voornamelijk in de buurlanden. In Europa is het niveau best wel hoog, maar we moeten een beetje rekening houden met de kosten die daarmee gepaard gaan. Al was het wel de bedoeling om ITF-juniortornooien te doen, maar niet meteen met de doelstelling om er enkele te winnen. Dit is nog maar mijn eerste jaar binnen dat circuit. Mijn allereerste tornooi was in Graad 1, maar ook in Graad 4 en 3 heb ik reeds getennist.”

Het begon met die knappe prestatie tijdens de Summer Cup van Tenkie Park in Hasselt.

“Het was de eerste keer dat ik op de hoofdtabel van een dergelijk tornooi geraakte. Een verrassing was het wel en meteen de aanzet om te zien wat er nog op mijn pad kon komen. In Luxemburg waar ik mijn derde winst boekte, was het toch pittig. Op hardcourt vind ik het niveau toch nog wel wat hoger. Er werd heel snel gespeeld. Ik heb dat graag en ik hou er dan ook van om zo’n matchen te doen.”

De winst zorgde tevens voor een stijging in je klassement?

“Op de junior ranking ITF sta ik nu op plaats 651, het hoogste wat ik ooit behaalde. Met een winstpercentage van 82 procent. Het is nu voorlopig uitkijken naar de tornooien met als graad 4 en 3. Volgende week is dat dan bijvoorbeeld in Nederland in Emmeloord in graad 4, indoor op tapijt. En enkele weken daarna eind november is het in Frankrijk in graad 3 in Saint Gregoire, indoor hardcourt. Daarna moeten we het nog bekijken.”

In Luxemburg was er ook nog dubbelwinst met Katarina Kujovic, de dochter van Vladan Kujovic, een voormalige doelman van Club Brugge?

“Dit was mijn eerste winst in dubbel. Katarina draait al een tijdje mee in dat circuit. Het klikte tussen ons beiden. Zij vroeg mij om te dubbelen. Waarom niet? Ik wist dat zij goed in dat niveau meedraaide. Het was leuk.”

Is er in het enkelspel een bepaalde doelstelling, op korte termijn?

“Niet perse. Ik zie wel waar het tennis mij brengt. Ik heb nu vooral plezier in mijn spel. Verdere plannen maak ik niet. Ik ben ook nog redelijk jong. Voorlopig neem ik aan wat er op mij afkomt.”

Wat voor een tennisster ben je dan?

“Vooral heel aanvallend. Dominant. Ik kies daar telkens voor. Ik speel verder ook heel graag vlak en diep. Daarnaast zijn mijn werkpunten vooral mijn explosiviteit en ook mijn benenwerk kan beter. Uiteraard wordt er daar op gewerkt, zowel op als naast het veld en met de conditietrainers. Overal waar ik ben en met wie ik ben leer ik bij. Het vormt mij tot de tennisster die ik nu ben.”

En niet in padel?

“De keuze voor tennis werd al gemaakt. Het is veel leuker. Ik kan mij er meer in uitleven. Padel doe ik weinig. In de coronaperiode was dat iets meer. Het was toen ook het enige wat je buiten kon doen.”

