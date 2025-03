Jeline Vandromme grijpt eerste zege in profcircuit

De 17-jarige Jeline Vandromme (WTA 1.06), momenteel nummer zes van de wereld bij de junioren en in leeftijdscategorie onlangs kwartfinaliste op de Australian Open, heeft haar eerste titel op het profcircuit beet. De Brugse deed dat op het W15-tornooi in het Spaanse Manacor op het eiland Mallorca.

Vandromme pakte in de eerste ronde uit met winst (tweemaal 6/0) tegen de als vierde geplaatste Braziliaanse Fullana (WTA 531) en ging vier ronden verder – na winst tegen de Italiaanse Frederica De Sarra, de Britse Danielle Daley en de Amerikaanse Monika Ekstrand, als twee kwalificatiespeelsters – in de finale met 6/2 en 6/3 over de 18-jarige Nederlandse belofte Britt De Pree (WTA/). (ACR)