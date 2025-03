Jeline Vandromme (17) grijpt eerste zege in profcircuit

Jeline Vandromme (WTA 1.026) uit Brugge, momenteel nummer zes van de wereld bij de junioren en in haar leeftijdscategorie onlangs kwartfinaliste op de Australian Open, heeft haar eerste titel op het proftenniscircuit beet. De Brugse won het W15-tornooi in het Spaanse Manacor op het eiland Mallorca.

Het ging om een hardcourttornooi met een prijzengeld van 15.000 dollar, in de Rafa Nadal Academy. Jeline Vandromme (17) uit Sint-Kruis pakte in de eerste ronde uit met winst (tweemaal 6/0) tegen de als vierde geplaatste Braziliaanse Fullana (WTA 531) en stond vier ronden verder in de finale na winst tegen de Italiaanse Frederica De Sarra, de Britse Danielle Daley en de Amerikaanse Monika Ekstrand, als twee kwalificatiespeelsters. In de finale ging Jeline na bijna anderhalf uur over de 18-jarige Nederlandse belofte Britt De Pree (ITF 1476, geen WTA-ranking) met 6/2 en 6/3.

Jeline ontpopt zich verder als een talent in het tennis. Ze deed in het verleden aan atletiek, in muziek aan notenleer en ze speelde piano. Ze pikte ooit een lesje volleybal mee en heeft nog gevoetbald. Maar het werd al heel snel duidelijk dat tennis haar voorkeur zou dragen.

Hoofdtabel

In augustus van 2022 zorgde ze een eerste keer voor een knappe prestatie door de Summer Cup, een internationaal tennistornooi van Tenkie Park (Grade 5) in Hasselt, te winnen. Het was de eerste keer dat ze op de hoofdtabel van een ITF-juniorentornooi geraakte en het werd meteen een succes.

Vorig jaar bereikte de Brugse met haar gedrevenheid en explosieve spel onder meer de kwartfinales op Roland Garros bij de juniores. Met de winst in Manacor maakt Jeline een sprong van bijna 200 plaatsen op de WTA-ranglijst. Een grote doorbraak aangezien ze zich naar verwachting zal vestigen tussen de beste 850 speelsters ter wereld. Jeline Vandromme wordt momenteel begeleid door het Brughiateam in Brugge. Na de krokusvakantie trekt ze naar Frankrijk waar ze vanaf dinsdag 11 maart zal deelnemen in het W15-tornooi van Gonesse, ten noorden van Parijs, als ITF-junior op de hoofdtabel. (ACR)