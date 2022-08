ITF-tornooi in Koksijde gewonnen door Raphael Collignon

De Mens’s Trophy, een tennistornooi voor mannen met een prijzenpot van 25.000 dollar gedoteerd, was in Koksijde aan z’n veertiende editie toe. Met Raphael Collignon wist een 20-jarige Belg zijn naam op het palmares te schrijven. Voor de Luikse tennisser, gecoacht door Steve Darcis, is het zijn vierde titel van het seizoen.

In de finale in Koksijde stond Collignon (ATP-356) tegenover topreekshoofd Hernan Casanova (ATP-330) uit Argentinië. Onze landgenoot was duidelijk de sterkste en zette met 6/1 en 6/1 zijn tegenstander vrij gemakkelijk opzij. Collignon toonde overigens de hele week zijn goede vorm. In de kwartfinale ging hij in een Belgisch duel met 6/4 en 6/4 voorbij het 16-jarige talent Gilles Arnaud Bailly (geen ranking). Die had een ronde daarvoor verrassend derde reekshoofd en West-Vlaming Joris De Loore (ATP-353) uit Damme geklopt met 7/6 en 7/6.

Arnaud Bovy (ATP-643) bereikte als een andere landgenoot tevens de kwartfinale maar kon zich niet plaatsen voor de halve finale. Collignon leed uiteindelijk in Koksijde geen enkel setverlies. Hij triomfeerde eerder al in Marburg, Aarlen en Monastir.

Titel in dubbel

Hernan Casanova behaalde niet alleen een finaleplaats in het enkelspel. Op vrijdagavond kon hij reeds een dubbeltitel vieren. Samen met Murkel Dellien uit Bolivië won hij de dubbelspelfinale met 6/1, 4/6 en10/5 van de Kroaat Bubic en de Zweed Freud.

De week voordien waren op dezelfde locatie in Koksijde de dames aan de beurt tijdens de Flanders Ladies Trophy. De 27-jarige Marie Benoit uit Eupen (WTA 362) was dan goed voor de eindwinst na 7/5, 6/3-cijfers tegen de Argentijnse Julia Riera (WTA 429). Ook in het dubbelspel waren de Belgische speelsters heel succesvol. Daarin waren Magali Kempen en Lara Salden dankzij een 6/2 en 6/2 tegen Amelie Van Impe en Hanne Vandewinkel goed voor de eindzege. (ACR)