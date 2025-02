“In mijn rolstoel leer ik nog elke dag veel bij”: Luna Gryp is bij de junioren wereldtop in rolstoeltennis

Luna Gryp won onlangs in het rolstoeltennis, geflankeerd door de Braziliaanse Vitoria Miranda, het dubbelspel bij de junioren op de Australian Open. Ze kijkt nu uit naar haar volgende grand slam: Roland Garros in juni. Haar grote droom blijft zich kwalificeren voor de Paralympics in Los Angeles in 2028.

Luna Gryp lijdt aan Osteogenesis imperfecta, een zeldzame aangeboren aandoening waardoor het bindweefsel niet goed aangemaakt wordt. Daardoor zijn haar botten zwakker en is ze gevoelig voor breuken. In navolging van haar broer en mama begon ze met tennis bij de validen. “Op mijn negende kreeg ik zoveel breuken dat ik met rolstoeldansen en rolstoeltennis ben gestart. De liefde voor het tennis bleef. Ondertussen speel ik het nu zo’n vijf jaar in een rolstoel.”

In het begin wilde je geen risico’s nemen en ging je te rade bij Ivan Kindt uit Oostrozebeke?

“Hij heeft mij als het ware gelanceerd. Ivan is zelf een rolstoeltennisser. Hij leerde mij de eerste technieken en gaf mij aan hoe ik tijdens het spel moest rijden. Mijn huidige coach Vincent Denoo nam het nadien van hem over en zo maakte ik mijn debuut in het ITF-circuit in september 2020. Drie jaar later volgde mijn deelname aan mijn eerste grand slam: de US Open.”

Ondertussen blijf je hard werken om je volgende doel te bereiken?

“Het is niet enkel voortdurend rijden en slaan. Ook tactisch dien ik onafgebroken alert te blijven. Daarnaast ben ik veelal het sterkst in de rally. Ik heb verder een goede backhand. Mijn service kan beter. De eerste die ik doe is flat, met soms een beetje slice op. Mijn tweede varieert een beetje van hoe zeker ik ben om te slaan, maar die is vaak slice of kick.”

Je maakt ook werk van een betere rijvaardigheid tijdens het spel. Hoe doe je dat?

“Het vergt veel energie. Mijn reacties zijn soms niet snel genoeg. Omdat ik bij sommige ballen niet weet wat ik ermee moet of kan doen. Dit soort automatismen dien ik nog meer aan te leren. Ook in mijn rolstoel leer ik iedere dag bij, van het rijden naar de bal tot waar ik mij moet plaatsen. Het zijn korte krachtige bewegingen. Daar werk ik nu aan, samen met mijn kinesist.”

Is het gemakkelijk om je naast het veld te verplaatsen?

“Het openbaar vervoer is geen optie. Mijn ouders brengen mij overal naar toe. Niet alle tennisclubs zijn even toegankelijk. In Oostende moet ik gebruik maken van een zijdeur om de sporthal te bereiken. Naar het buitenland begin ik stilaan mijn weg te vinden, alsook hoe het allemaal verloopt. We hebben ondertussen een beschermbox, een C-bag, aangekocht zodat mijn sportrolstoel op een veilige manier het vliegtuig op en af kan. Die is tevens voorzien van een GPS-tracker.”

Je mama was met je mee naar Australië. Hoe was dat?

“Mijn papa bleef thuis. Mijn broer zit in zijn eerste jaar universiteit en had examens. Het is mooi dat hij op die manier de nodige steun kreeg. Ik had die van mijn mama. Dat is leuk. Ik ben dan niet alleen op mijn hotelkamer en drie weken zonder één van mijn ouders is wel lang. Mama zorgt er ook voor dat ik mijn schoolwerk niet uit het oog verlies, want zoals alle andere studenten moet ik al de leerstof verwerken. Ook dit vraagt de nodige inzet.”

Op een grand slam zijn, welk gevoel geeft dat?

“Van alles. Dat is fantastisch. Een prachtige ervaring. Uiteraard ontmoet je bekenden. In Australië zat ik tijdens de players lunch naast bijvoorbeeld Carlos Alcaraz, Coco Gauff en Aryna Sabalenka. Ik speel meestal ’s morgens en dan moet ik maken dat alles in orde is, zoals ook mijn rolstoel. Bij winst huppel ik dan vrolijk verder. Bij verlies moet ik toch even bekomen. Als het geen goede match was, probeer ik ’s avonds op een training terug wat zelfvertrouwen op te bouwen voor de volgende wedstrijd.”

De Paralympische Spelen in LA 2028 blijven een droom, niet?

“Het is nog een eindje te gaan. Mijn volgende grand slam wordt Roland Garros. Wimbledon is nog geen zekerheid. De International Tennis Federation weet nog niet of ze die voor junioren zullen organiseren. Daarnaast ga ik verder met damestornooien, om mijn huidige spelniveau aan te houden en waar het kan op te krikken. Want als ik 18 word, moet ik daarin verder. Er wordt daar ook anders gepeeld. Bij de junioren is de concurrentie in Europa nu vrij klein, dus zoek ik meer een uitdaging bij de volwassenen.”

Tot slot, hoe is het financieel?

“Voor rolstoeltennis is er in België geen structurele financiële ondersteuning van onze federaties en als junior is er geen prijzengeld te winnen. De kosten voor trainingen en wedstrijden lopen hoog op. Die worden grotendeels gefinancierd door mijn ouders. De Australian Open zelf gaf ons wel iets terug en ook Tennis Vlaanderen hielp door mijn vliegtuigticket te betalen. We zijn nu op zoek naar sponsors om mij te steunen, om mijn sport meer van de grond te krijgen.”