Herstructurering in tennis en padel ook voelbaar in West-Vlaanderen

In tennis en padel komt het zomerseizoen stilaan op gang. Niet alleen is er de naamsverandering, maar ook een herstructurering waarbij de Gewestelijke Comités werden ontbonden. Philip Desoete is niet langer voorzitter van dat comité. Hij blijft ondervoorzitter van Tennis en Padel Vlaanderen en wordt vertegenwoordiger van de Raad van Bestuur in de nieuwe Tennisraad.

Vandaag verdient padel als vierde sport in Vlaanderen (Tennis 2e sport) een volwaardige erkenning met een eigen identiteit, een eigen look-and-feel en vertegenwoordiging in de structuren. De overkoepelende federatie heet nu Tennis en Padel Vlaanderen. De communicatie naar de spelers toe gebeurt vanuit Tennis Vlaanderen of vanuit Padel Vlaanderen, zodat elke speler gerichte informatie krijgt. “Vanaf mei zal zowel de website als de App specifiek voor de tennis- of padelspeler ontworpen zijn. Door middel van een schuifknop zal je eenvoudig kunnen switchen van de ene naar de andere sport”, legt Philip Desoete uit.

De sportieve besluitvorming lag voorheen in handen van het Tennisparlement, met telkens 7 leden uit de 5 gewestelijke comités. “Dit bleek in de praktijk niet te verlopen zoals verwacht. Gesteund door de Code Goed Bestuur van de Vlaamse Overheid noopte ons ertoe te streven naar een uniform Vlaams beleid, waar voorheen teveel de gewestelijke invalshoeken de werking bepaalden die uniformiteit bemoeilijkten”, vindt Desoete. “De evaluatie op die Code Goed Bestuur heeft een directe impact op de subsidiëring door de Vlaamse Overheid.”

Het Tennisparlement is vervangen door een Tennis- en een Padelraad, van telkens twaalf personen, aangevuld met administratieve medewerkers en een vertegenwoordiger van de Raad van Bestuur. “Beide raden moeten de visie uitwerken over de evolutie van de tennis- en de padelsport. De Raad van Bestuur is naast de negen huidige bestuurders uitgebreid met een extra vertegenwoordiger specifiek voor padel.

De bestaande gewestelijke comités zijn afgeschaft, maar hun jarenlange expertise wordt in de Tennis- en Padelraad aangewend, of in ad-hoc werkgroepen waar ideeën zullen worden uitgewerkt. 2023 wordt een overgangsjaar waar de lopende competities nog zullen worden georganiseerd. De effectieve nieuwe werking gaat vanaf 2024 van start. Welke wijzigingen of bijsturingen er op til staan wordt in de komende maanden door de Tennis- en Padelraad bepaald. “Zonder voorafname te willen doen aan wat zij beslissen zou het mogelijk zijn dat interclub meer supra-gewestelijk georganiseerd wordt of dat Limburgers tijdens hun vakantie bijvoorbeeld aan onze kust punten kunnen sprokkelen voor hun Criterium”, aldus Desoete.

“Door de nieuwe structuur komen de huidige mandaten van de gewestelijke comitéleden te vervallen, wat mij persoonlijk wel raakt. Hierbij wil ik Barbara Dewilde, Johan Rolly, Jean-Pierre Vanden Broucke, Yannis Baltogiannis, Yves Ostyn en Nicolas Boi nog eens van harte bedanken voor hun jarenlange inzet, als echte teamplayers.” In de Benoemingsraad zitten Linsey Debosschere (Moorslede) en Charlotte Van Tuyckom (De Haan). Voor de Tennisraad heeft de Benoemingsraad de kandidatuur van Nicolas Boi (Brugge) als enige provinciegenoot weerhouden. Valentijn Pattyn (Kortemark) als Directeur Sportieve Werking en Philip Desoete (Damme) als vertegenwoordiger van de Raad van Bestuur zullen ook deel uitmaken van de Tennisraad. Voor de Padelraad zijn drie West-Vlamingen weerhouden: Katrien ’t Kindt (Westende), Gunther Meerschaert (Damme) en Manu Beuselinck (Oostende). Ook hier zal Valentijn Pattyn uit zijn functie deel uitmaken van de Padelraad, evenals Sabine Appelmans die als nieuw lid de Raad van Bestuur zal vertegenwoordigen.

De gewestelijke finales van de Tennis Junior Interclub hebben dit jaar plaats op 24 juni in TC Orscamp. De Masters van de Tennis Tour Enkel zijn gepland van 18 tot en met 24 september in TC Kortemark. Die in dubbel volgen in TC Rumbeke van 3 tot en met 8 oktober. (ACR)