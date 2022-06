Heren 35 van TC Gaverkasteel stoten door naar halve finale interclub

De Heren 35 van tennisclub TC Gaverkasteel uit Deerlijk hebben zich geplaatst voor de halve finale van de interclub in Afdeling 5 (12-35). Op de terreinen aan het Gaverkasteel werd in de kwartfinale een klinkende 6-0-overwinning behaald tegen TC Come Back Langemark.

TC Gaverkasteel startte de interclubcompetitie in Heren 35 in een poule waarin ook teams aantraden van Tennis Club Brugge, KTG Houtland, TC Center Court Ruiselede, TC Duinbergen en TC Brughia. Het team van kapitein Mario Vanderheyden won deze poule en stootte hiermee door naar de kwartfinale.

Die werd afgewerkt tegen TC Come Back Langemark. De Deerlijkse ploeg was enkele maatjes te groot voor de bezoekers. Alle enkel- en dubbelspelen werden vlot gewonnen. TC Gaverkasteel trad aan met Nick Opbrouck, Dave Vanhoyland, Dieter Vanoutryve, Pascal Casteur, Mario Vanderheyden en Fredrick Sieuw en verloor zelfs geen enkele set.

Volgende week zaterdag maakt TC Gaverkasteel de verplaatsing naar Wevelgem om er TC Bloemenhof partij te geven. In de andere halve finale neemt TC De Polderblomme het op tegen TC Anzegem. (DRD)