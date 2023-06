Heren 35 van TC Gaverkasteel Deerlijk zijn provinciaal kampioen

De Heren 35 van tennisclub TC Gaverkasteel uit Deerlijk hebben zich op de terreinen van TC Logan in Jabbeke tot provinciaal interclubkampioen gekroond in Afdeling 5. Het treffen eindigde op een 3-3-gelijkspel, maar TC Gaverkasteel haalde het met de gewonnen spelletjes (56-66).

TC Gaverkasteel startte de interclubcompetitie in Heren 35 in een poule waarin ook teams aantraden van TC Alexander, Tennis- en Padelclub Avelgem, TC Vichte, TC Come Back Langemark en Happe Waregem Tennis en Padel. Het tem van kapitein Mario Vanderheyden won deze poule en stootte hiermee door naar de kwartfinale.

Die werd afgewerkt in Deerlijk afgewerkt tegen TC Brugge. Het thuisteam was enkele maatjes te groot voor de bezoekers en won die confrontatie met 6-0. Voor de halve finale trok TC Gaverkasteel naar TC De Polderblomme in De Haan. Dat werd een heel spannende bedoening. De partij eindigde op 3-3, maar Deerlijk had een beter set- en spelletjesresultaat.

Gisterennamiddag werd de kroon op het werk gezet met een overwinning in de finale. Goed voor de titel van kampioen van West-Vlaanderen. TC Gaverkasteel trad aan met Pieterjan Deleersnyder, Olivier Roobrouck, Wouter Beulque, Pieter Bailleul, Dieter Vanoutryve, Steven Heytens, Pascal Casteur en Kris De Leeuw. (DRD)