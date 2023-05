Gilles Vanisacker (TP Yper) pakt West-Vlaamse titel tennis met U11-ploeg: “In voetsporen van mijn zus en papa”

Gilles Vanisacker (10) pakte samen met Iben Wolfs en Wout Poot de West-Vlaamse titel in het tennis. Hij treedt hiermee in de voetsporen van zijn zus Michelle en papa Björn.

Gilles woont in Ieper met zijn ouders en zijn zus. Zijn mama is Greet Verbeke (43). Papa Björn (43) is sportleerkracht bij de sportafdeling van het Atheneum en actief als coach van KVK Westhoek. “Na een voetbal -en tenniscarrière spits ik me nu vooral toe op het fietsen. Ik vind het wel fijn dat de kinderen ook de sportmicrobe te pakken kregen”, aldus Björn.

Gilles zit in het vijfde leerjaar in de Minnetuin. Ook zus Michelle (14) tennist, zij zit in het tweede middelbaar en steeg onlangs naar 40 punten. Samen met de U11-ploeg won Gilles de West-Vlaamse titel, iets wat Björn en Michelle hem al eens voordeden. Gilles is kapitein van de ploeg. “Mijn ploeggenoten zijn Iben Wolfs en Wout Poot. Wij spelen nog tot vier winnende games, volgend jaar spelen we tot zes. Door onze West-Vlaamse titel mogen we binnenkort deelnemen aan de Vlaamse eindronde. Het is de eerste keer dat we West-Vlaams kampioen zijn en het is leuk dat ik het met Iben en Wout kan beleven. We komen goed overeen”, glundert Gilles, die ook nog voetbal bij de U11 van KVK Westhoek. “Tijdens het voetbalseizoen sport ik zo vijf keer per week. Ik begon op mijn vierde met tennis. Mijn sterkste punt? Ik vind dat ik een goeie forehand heb.”

Rafael Nadal

Gilles, die grote fan is van Rafael Nadal en al eens op bezoek ging bij diens academie in Mallorca, steeg intussen naar 10 punten en zal naast de Vlaamse eindronde nog een pak tornooien meedoen. “Nu het voetbalseizoen ten einde is, zullen we in de vakantie enkele tornooien doen in de streek. Ik ben alvast heel gemotiveerd om goed te presteren”, aldus Gilles, die ook af en toe eens padelt met het gezin. (API)