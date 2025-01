Geen finaleplaats voor Kimmer Coppejans in Challenger Bangkok

Kimmer Coppejans (ATP 399) heeft zich vrijdag niet kunnen plaatsen voor de finale van het Challengertoernooi in de Thaise hoofdstad Bangkok (hardcourt/100.000 dollar).

De dertigjarige West-Vlaming, al jaren uitgeweken naar Limburg, verloor in zijn halve finale in twee sets (6-3 en 6-1) van de Rus Aslan Karatsev (ATP 287), die drie jaar geleden nog nummer veertien van de wereld was. Karatsev treft zaterdag in de finale het Franse tweede reekshoofd Grégoire Barrere (ATP 162).

Voor Coppejans komt er een einde aan een reeks van vijf zeges op rij. Hij moest immers ook twee kwalificatiewedstrijden afwerken om de hoofdtabel in Thailand te bereiken. Vorig jaar stond hij zeven maanden aan de kant na een elleboogoperatie.

Coppejans bereidde zich in Bangkok voor op de kwalificaties voor de Australian Open, die volgende week maandag van start gaan. Onze landgenoot neemt met een beschermde ranking voor de elfde keer deel in Melbourne. Enkel in 2021 kon hij doorstoten naar de hoofdtabel.