Ellen Barzeele Belgisch kampioene tafeltennis

Ellen Barzeele (42) uit de Steenstraat in Wijnendale is vorige zondag in het verre Louvain-la-Neuve Belgisch kampioene tafeltennis geworden. Ze veroverde het goud in het enkelspel bij de dames veteranen 40. Een uitzonderlijke prestatie, want Ellen is pas een klein jaar geleden na liefst 15 jaar onderbreking opnieuw met tafeltennis gestart. In de halve finale versloeg ze Virginie Vanderlinden, de provinciale kampioene van Waals-Brabant, en in de spannende finale haalde ze het in vijf sets van Elke Van Strydonck, de provinciale kampioene van Oost-Vlaanderen. Ellen is getrouwd met Dennis Cremer (41) en heeft twee kinderen, Thomas (12) en Fien (10). Ze werkt als administratief medewerkster in de basisschool Het Beverbos in Lichtervelde. (foto JS)