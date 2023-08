Dubbeltornooi TC Thille belooft een succes te worden: “Al meer dan 160 duo’s”

Het zijn drukke weken voor het clubbestuur van de Lichterveldse tennisvereniging TC Thille. Op maandag 21 augustus start immers het dubbeltornooi TC Thille Criterium, het belangrijkste sportieve evenement van het jaar.

“Het is onze derde editie en gezien het succes willen we er graag mee doorgaan”, opent bestuurslid Yves Van Gele (50). “Momenteel zijn al meer dan 160 koppels ingeschreven en het zou me niet verwonderen indien er 200 duo’s deelnemen aan het tornooi.”

Bloeiende vereniging

“Het dubbeltornooi is heel belangrijk voor de uitstraling van onze club”, vult voorzitter Bart Kindt (51) aan. “We willen aan mensen van buiten de gemeente tonen dat we een bloeiende vereniging zijn. Zo’n 14-daags evenement is de beste manier om te bewijzen wat je in je mars hebt als tennisclub. Het financiële surplus is graag meegenomen, maar zeker niet het belangrijkste. We willen vooral verder groeien en dat lukt ons momenteel vrij aardig.” De organisatie van een tornooi waaraan zoveel koppels deelnemen, heeft nogal wat voeten in de aarde en dat weet Yves Van Gele als verantwoordelijke van het barteam als geen ander. “Ik ben ontzettend fier op de vrijwilligers die onze bar bemannen. Ze zullen tijdens het dubbeltornooi opnieuw schitterend werk leveren. Voor de planning en verdeling van de meer dan 300 wedstrijden kan ik rekenen op wedstrijdleider Gauthier Van Ryckeghem”, klinkt het. (PDC)