Het Belgisch kampioenschap badminton, dat afgelopen weekend op initiatief van de LFBB plaatsvond in het Centre Sportif l’Orneau in Gembloux, werd een succes voor de zussen Lisa en Marie Demeyere uit Deerlijk.

Zij behaalden zilver in het gemengd dubbel. In de finale moesten ze duimen leggen voor het duo Flore Vandenhoucke en Clara Lassaux, die ook de individuele titel in de wacht wist te slepen. (DRD)