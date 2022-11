De Koddaert en Brughia krijgen onderscheiding van Tennis Vlaanderen

Tennis Vlaanderen deelde naar jaarlijkse gewoonte de kwaliteits- of jeugdfondslabels voor 2023 uit aan de Vlaamse clubs. In totaal werden 211 labels uitgereikt.

64 clubs kregen de erkenning als Jeugdvriendelijke Tennisclub. 50 in Vlaanderen werden onderscheiden met een label Bronzen Jeugdvriendelijke Opleidingsclub. 47 kregen net als vorig jaar een zilveren label, 34 een gouden label en 16 in Vlaanderen mogen uitpakken met de titel Gouden Jeugdvriendelijke Opleidingsclubs met Performance Training Center. Bij die zestien is de Brughia Tennis Academy Pro uit Sint-Kruis Brugge een nieuwkomer. TC De Koddaert uit Torhout is de tweede club met die hoogste onderscheiding in West-Vlaanderen.

Om zoveel mogelijk clubs te stimuleren om binnen hun mogelijkheden en ambities in te zetten op de uitbouw van een kwaliteitsvolle jeugdwerking, wordt er binnen de kwaliteitslabels een onderscheid gemaakt in functie van een correcte erkenning van inspanningen en resultaten. De te behalen labels bouwen op in moeilijkheidsgraad om aan de nodige criteria te voldoen.

Deze clubs behaalden een gouden label in onze provincie: TC Bosterhout (Meulebeke), KTG Houtland (Torhout), TC Koksijde, TC Kortemark, Orscamp Tennis en Padel (Oostkamp) en Ostend Tennis Club. Zij zijn goed voor een zilver label: TC Duinbergen, TC De Maene (Diksmuide), TC Rumbeke, KG Witte Beer en TC Zedelgem. Een bronzen label is er tenslotte voor ATC Anzegem, TC Aquila (Wingene), Tennis en Padelclub Avelgem, Ghistelehof Sportcomplex (Gistel), KTC Issera (Nieuwpoort), TC Leiemeers (Kuurne), TC De Mote (Koekelare), Smash Tennis en Padelclub (Oedelem), TC Sint-Michiels (Brugge), TC Ter Straeten (Varsenare) en KGTC Zwevegem. (ACR)